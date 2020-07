Vojtěch kvůli nákaze v Moravskoslezském kraji rezignovat nebude

V normální zemi by Vojtěch rezignoval, Prymulu oceňuji, říká kandidát do Senátu Stehlík

Pokud by se situace v regionu v příštích dvou týdnech nezlepšila, musela by se podle ministra přijmout přísnější opatření. Jaké kroky by to byly, neupřesnil.