Vnuk roku? K babičce doběhl stovky kilometrů

„Jednoho dne se mě moje přítelkyně zeptala, proč se tedy nevydám na běh k mojí babičce Ruth. Taková vzdálenost je ale pro mě něco nového. K pečovatelskému domu je to od nás asi 355 kilometrů,” vysvětlil Cappelloni.

Nakonec se ale 11. června skutečně rozhodl absolvovat sedm zhruba 50kilometrových etap a doběhl až do města Scranton v Pensylvánii. Během svého výkonu, který pojmenoval „Run for Ruth Challenge” navíc vybíral finanční prostředky a na konto pomoci seniorům v izolaci přibylo 24 tisíc dolarů (570 tisíc korun).

„Ti lidé nám vydláždili cestu, kterou se my mladší můžeme vydat. Vynaložili mnoho úsilí, aby nás dostali tam, kde teď jsme. A nyní jsou nejzranitelnější, osamělí a mají strach. Takže to vnímám jako způsob, jak to seniorům alespoň trochu vrátit,” řekl Cappelloni.