Virus se oklepal, obává se Čína

Pevninská Čína, do níž se nepočítá Hongkong a Macao, byla původně ohniskem epidemie, jež nyní postihla v podstatě celý svět. Počet nových případů tam však po zavedení striktních ochranných opatření znatelně klesal. Wu-chan v pondělí zaznamenal svůj první případ nákazy po pěti dnech. Čína od pondělí začala uvolňovat restrikce v provincii Chu-pej, odkud se koronavirus rozšířil do světa.

Úřady v Chu-peji mají ve středu částečně zrušit omezení volného pohybu pro místní obyvatele, jež platí již přes dva měsíce. Skončí kontroly na silnicích, řidiči ale budou potřebovat tzv. QR kód, který jim vydá provinční vláda poté, co zdravotní prohlídka dokáže, že jsou zdraví. Úřady v Šanghaji či Šen-čenu už oznámily, že lidé s QR kódem, kteří přijedou z Chu-peje, nebudou muset zůstat 14 dní v karanténě a budou moci hned do práce, napsal list The South China Morning Post. Výjimkou bude město Wu-chan, epicentrum nákazy, kde budou restrikce uvolněny až 8. dubna.