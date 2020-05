Virus mutuje. Nemusí to znamenat katastrofu

Závěry, které převzala řada médií, ale ihned začali zpochybňovat jiní vědci. Někteří poukazovali na to, že hypotéza o vyšší nakažlivosti nebyla řádně laboratorně prověřena, další zmiňovali vliv náhody. „Tato variace mohla mít štěstí v tom, že se velmi brzy dostala do míst mimo Wu-chan, kde byl jiný přístup pokud jde o preventivní opatření. Pak nejde o virus, ale o prostředí a příležitosti pro přenos,” uvedl epidemiolog z Harvard School of Public Health William Hanage.