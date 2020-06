Vinař si s pandemií poradil, pro Rumunky vyslal soukromé letadlo

Takové rozhodnutí přivítaly ženy s nadšením. Kromě toho, že jsou na sezonní práci finančně závislé, zpestřily si letošní rok cestou letadlem. „Nikdy předtím jsme letadlem necestovaly, byl to skvělý zážitek,“ okomentovala cestu devětatřicetiletá Maria Codreaová, která žije na rumunském venkově.

Codreaová zůstane společně se sedmi kolegyněmi na severu Itálie nejméně do poloviny července. Na konci srpna je vystřídá další skupina přibližně dvaceti žen z Rumunska, které budou hroznové víno sklízet.

Sám Hofstaetter připouští, že by mohl sehnat na tvrdou práci ve sluncem zalitých vinohradech místní obyvatele. „Bohužel po pár dnech práce zmizí. Italové na polích a ve vinohradech pracovat nechtějí,“ vysvětluje vinař.

Rumunským ženám však práce v Itálii nevadí. „Jsme na práci zvyklé. Navíc pracuji ráda a baví mě to. Ptáci zpívají a máme krásný výhled na okolní hory,“ váží si práce Codreaová. „Kdybychom zůstaly v Rumunsku, bylo by to složité,“ uvědomuje si finanční závislost na práci v zahraničí.