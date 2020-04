V Praze už nebudou testovat seniory a lidi nad 40 let

Pro děti a dorost je nově vyhrazeno testovací místo v Kateřinské zahradě od 10:00 do 20:00. Za první dva dny studie kolektivní imunity proti covid-19 bylo vyšetřeno 251 dětí a mladistvých. V plánu je otestovat 1000 lidí ve věku osm až 17 let.

Celkem by mělo být v Praze také 1500 lidí ve věku 18 až 39 let, 1500 lidí mezi 40 a 59 lety a 1000 lidí od 60 do 89 let.