V Praze jezdí tramvaje častěji

Tramvaje jezdí od pondělního rána v kratším intervalu. Na příměstských železničních linkách začaly zase jezdit i posilové vlaky S7 a S9. Z na linkách Prahy do Řevnic, Českého Brodu a Lysé nad Labem se tak interval ve špičkách opět zkracuje z 30 na 15 minut, stejně jako v pracovní dny dopoledne mezi Prahou a Říčany. Obnovuje se i provoz městských vlaků S49 z Roztok u Prahy do Hostivaře.

Od 25. května dopravní podnik předpokládá u příměstských autobusových linek návrat do původního stavu před omezením. O pět dní později by se měl obnovit provoz dočasně zrušených nočních víkendových vlaků z Prahy do Středočeského kraje a vyjet by měly také sezonní vlaky z Prahy do středních Čech. Obnovení vlaků i autobusů s vazbou na Středočeský kraj musí podle dopravního podniku schválit středočeský krizový štáb.