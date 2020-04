V New Yorku přišli s řešením svateb během pandemie

Možnost svatby prostřednictvím videohovoru mají obyvatelé New Yorku od soboty. Guvernér Cuomo potvrdil povolení na svém twitterovém účtu. „Vydávám rozhodnutí, které Newyorčanům umožňuje vstoupit do manželského svazku na dálku a dovoluji úředníkům provádět obřady prostřednictvím videokonference,” napsal guvernér.

Reakce obyvatel na rozhodnutí jsou, jak už tomu bývá, smíšené. Zatímco někteří vítají možnost uspořádat obřad i v době koronavirové krize, jiní dávají guvernérovi za vinu, že by měl řešit důležitější věci a podivují se nad tím, proč by někdo chtěl pořádat svatbu bez účasti rodiny a přátel, uvedl server BBC. Stávající opatření proti šíření nákazy platí v New Yorku minimálně do 15. května.