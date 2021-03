V Německu roste počet nakažených, Tübingen možná vzdá projekt na rozvolnění

Vedení Hamburku kvůli epidemické situaci vyhlásilo zákaz nočního vycházení od 21:00 do 05:00, platit začne od pátku. Školky by se měly vrátit do nouzového stavu a zřejmě se zavřou. Vyučování ve školách zůstane zachováno, ale žáci i učitelé jsou povinni se testovat.