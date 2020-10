V Česku přibylo 2604 nakažených, výrazně méně než v pátek

V Česku do sobotního podvečera přibylo 2604 potvrzených případů nákazy koronavirem. Proti předchozímu dni je to extrémní propad. V pátek ve stejnou dobu totiž bylo hlášeno 4525 potvrzených případů. Do půlnoci se obvykle počet případů zvýší o třetinu, v pátek to bylo o téměř polovinu. Sobotní přírůstek infikovaných se do rekordních hodnost nedostane vzhledem k tomu, že lidé se přestali testovat.