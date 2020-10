V Británii začali zkoumat, zda očkování proti TBC pomáhá i proti covidu-19

Výzkum provádí na tisícovce dobrovolníků univerzita v Exeteru ve spolupráci s Murdochovým dětským výzkumným institutem v australském Melbourne. Postupně by se do mezinárodních testů v rámci studie BRACE mělo zapojit na 10 000 zdravotnických a sociálních pracovníků z Velké Británie, Austrálie, Nizozemska, Španělska a Brazílie, kteří se dostávají do kontaktu s nakaženými.

Výzkum má zjistit, zda očkování proti tuberkulóze snižuje riziko nákazy nebo vážného průběhu nemoci.

Na jaře se spekulovalo o tom, že by takto mohlo působit, když se ukázalo, že země bývalého Východního Německa byly pandemií postiženy méně než spolkové země z bývalého Západního Německa, kde nebyla kalmetizace povinná.

V zemích, kde se prováděla kalmetizace, byla podle dubnové studie vědců z Univerzity Johnse Hopkinse úmrtnost na covid-19 nižší 5,8krát než tam, kde se neočkovalo proti TBC, což byl případ Itálie či Španělska. Ani v USA se neočkovalo plošně, protože se tam tuberkulóza vyskytovala vzácně. Naopak v Japonsku, Jižní Koreji a Číně je očkování proti TBC povinné.

Při očkování proti tuberkulóze dostávají děti BCG vakcínu, jejíž oslabený kmen bovinní tuberkulózy Mycobacterium bovis způsobuje tuberkulózu dobytka, tedy Calmettův-Guérinův bacil.

Očkování posiluje imunitní systém

Kalmetizace posiluje celkově imunitní systém. Klinické zkoušky už dříve prokázaly, že snižuje úmrtnost kojenců v Guineji Bissau o 38 procent, snižovalo počet případů zápalu plic a sepse.

V Jižní Africe, kde je očkování povinné kvůli velkému rozšíření tuberkulózy včetně multirezistentních kmenů, studie ukázaly, že se o 73 procent snížilo množství infekce v nosu, krku a v plicích.

Testy v Nizozemsku zase ukázaly, že kalmetizace snižuje množství viru žluté zimnice v těle. BCG vakcína se používá i při léčbě karcinomu močového měchýře, kdy se po odstranění nádoru podává přímo do močového měchýře, aby se snížilo riziko recidivy.

Překlenovací období

Generální tajemník Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus výzkum podporuje, je spoluautorem článku v lékařském časopisu Lancet, který uvádí, že očkování proti tuberkulóze má „potenciál překlenout propast do té doby, než bude vyvinuta vakcína (proti covidu)“.

„To by mohl být důležitý nástroj při řešení pandemie covidu-19 a dalších budoucích pandemií,“ stojí dále v textu.

„Mohlo by to mít velký celosvětový význam,“ řekl BBC k výzkumu profesor z Exeterské univerzity John Campbell, „byť si nemyslíme, že to bude specificky (účinné) na covid, nabízí to potenciál získat několik let času, že budou hotové vakcíny a další léčby covidu“.

Není to ale definitivní řešení, protože kalmetizace nepodněcuje imunitní systém člověka, aby vytvářel protilátky přímo proto novému koronaviru. Navíc se předpokládá, že ti, kdo byli očkováni jako děti, už nejsou chráněni v dospělosti.

V centru pozornosti zdravotníci

Studie BRACE je zaměřena na zdravotníky a sociální pracovníky, u nichž je pravděpodobnější, že budou vystaveni nákaze koronavirem SARS-CoV-2 a jejichž nepřítomnost by mohla vést ke kolapsu zdravotnických a sociálních služeb.