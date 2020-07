V Británii kolabuje zdravotnictví, na léčbu čekají miliony lidí

Epidemie nového typu koronaviru Sars-CoV-2 zahltila britské zdravotnictví natolik, že pacienti čekají na vyšetření a operace měsíce. V současné chvíli čekají na neakutní výkony téměř čtyři miliony lidí, do konce roku by jich mohlo být až deset milionů. Píše o tom list The New York Times s odvoláním na údaje konfederace manažerů státního zdravotnického systému NHS.