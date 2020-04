USA hlásí přes 121 000 nakažených

Nejhorší situace v USA je ve státě New York, kde je přes 52 000 potvrzených případů. Americký prezident Donald Trump uvedl, že zvažuje dát New York do karantény. Později Trump na Twitteru uvedl, že vyhlášení karantény pro oblast New Yorku kvůli šíření koronaviru není v tuto chvíli zapotřebí.