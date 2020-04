„Unavený a opotřebovaný” Boris Johnson už nehýří optimismem

Jak ale řekli různí lékaři listu The Daily Mail, Johnson vypadá hůř a opotřebovaně. Lékař Arun Ghosh uvedl: „Zhubl a ztratil svalovou hmotu, což by mohlo vysvětlit, proč vypadá tak unaveně v obličeji.“ Dodal, že normálně zotavení trvá několik týdnů, takže po tak krátké době nemůže vypadat stoprocentně.

Expertka na řeč těla Judi Jamesová zmínila, že „nelze popřít, že vypadá opotřebovaně“. Podle ní mu byla vysáta radost z těla. ”Když se díval na kameru, měl strašidelný pohled, přestože jeho ústa byla stažena do částečného úsměvu,” dodala.

Velký rozdíl však byl i v tom, co premiér říkal. Nejprve se omluvil: „Lituji, že jsem byl mnohem déle pryč od pracovního stolu, než bych chtěl.“

V březnu mluvil jinak. Napřed zvažoval návrh expertů, že bez vakcíny zemi nejlépe pomůže, když jí epidemie projde a lidé získají kolektivní imunitu. Odstoupil od toho, když se ukázalo, že by si to vyžádalo hodně mrtvých a vláda pak popřela, že by získání kolektivní imunity bylo jejím plánem. V půlce března Johnson přiznával, že jsou nutná restriktivní opatření.