Tvrdá opatření zabrala. V Izraeli poklesl počet nově nakažených

V Izraeli se v pátek rozhodli zrušit část restrikcí poté, co se v zemi výrazně snížil počet nově nakažených. Už čtyři týdny tam platí tvrdá omezení pohybu lidí, až na výjimky se nemohou od svého domova vzdálit na více než 1000 metrů. To v neděli skončí. Zatímco v půlce září bylo v zemi denně evidováno přes 11 tisíc nakažených, tento týden je to pod 3000 a ve středu to bylo jen 1994.