Kadeřníci s rouškou a štítem, na zahrádkách konzumace bez ochrany, oznámili ministři

U vstupu do obchodních center před jednotlivými obchody bude zajištěna dezinfekce. Lidé se nebudou moci shlukovat a bude nutné dodržovat dvoumetrový odstup zákazníků. Dětské koutky nebudou v centrech provozovány, doplnil Havlíček.

Od 11. května bude možné v obchodech opět zkoušet oblečení. V případě reklamací bude muset být šatstvo uloženo do karantény.

Změní se i podmínky pro žáky . Do škol budou moci deváťáci, kteří se připravují na přijímací zkoušky na střední školy. Za jakých podmínek, to řekl ministr školství Robert Plaga (ANO).

Přehledně: Co se otevře dříve a jak se mění používání roušek

Děti v mateřských školách by měly co nejvíce času trávit venku. Nebudou již muset nosit roušky. To samé platí i pro dětské skupiny. Informace školy dostanou v pondělí v manuálu.