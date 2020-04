Svět začal opatrně povolovat šrouby

Itálie se připravuje na to, aby od pondělí 4. května mohla začít za přísných hygienických opatření obnovovat průmyslovou výrobu. Obchody by pak mohly otevřít 11. května a bary a restaurace by se zpřístupnily o týden později. „Školy se ale opět otevřou až v září,“ zchladil optimisty v rozhovoru pro list La Repubblica premiér Giuseppe Conte.

Také Rakousko už povoluje šrouby a v případě pozitivního vývoje v tom bude pokračovat. Od 2. května by se tak měly otevřít i velké obchody a kadeřnictví. O dva dny později se do škol vrátí žáci ze závěrečných ročníků středních škol, 18. května děti do 14 let a 3. června starší studenti. Od 15. května by pak měly v Rakousku fungovat i restaurace.