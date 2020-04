Švédsko kráčí, nebo bloudí po své cestě?

Pozvali totiž výlučně zahraniční novináře, protože menšinový rudo-zelený kabinet by rád poopravil podle něho závadný a zavádějící obraz toho, jak si skandinávské království počíná tváří v tvář koronavirové krizi.

Postupovali jsme jinak pouze ve dvou bodech, vypočítávala Hallengrenová. Za prvé: jesle, školky a základní školy zůstávají otevřeny. Za druhé, upozornila ministryně, úřady nesáhly po pravidlech, jež by donutila obyvatele zůstávat doma. „Vláda se obrátila na veřejnost s light doporučeními a povedlo se,“ podtrhla.

Vláda se nadále spoléhá na to, že lidé se budou chovat zodpovědně a o své vůli omezí fyzické kontakty. „Svět obletěly záběry na první pohled bezstarostných Švédů, jak si v jarních slunečních paprscích vychutnávají kávu, zmrzlinu či pouhé posezení, procházejí se, nakupují nebo se baví na palubách lodí při výletech na ostrov Gotland,“ podotkl týdeník Der Stern.

Funguje to? Anders Tegnell, státní epidemiolog a symbol švédské cesty, předpokládá, že už v květnu se ve Stockholmu, kam se soustřeďuje většina nákaz a úmrtí, vytvoří mezi lidmi kolektivní imunita na takové výši, že zbrzdí šíření koronaviru.

„Ukazují to naše matematické modely. Ty jsou tak dobré jako data, jež do nich vložíme. Uvidíme, zda mají pravdu. Věřím, že ano,“ ujistil v britském listu The Guardian.