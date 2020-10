Španělská viroložka: Připravme se na pár let v rouškách, bude to maraton

Shoda nepanuje ani mezi španělskými odborníky. Jen co v pátek hlavní epidemiolog Fernando Simón prohlásil v televizním rozhovoru, že „chodit do barů a hospod za dodržení řady pravidel je bezpečné“ a že „život neskončil, jen je třeba ho pozměnit“, přispěchala viroložka del Valová s tím, že bary a restaurace bezpečné nejsou ani náhodou.

Ke klasické trojici základních opatření, v Česku známé jako 3R (rouška, ruce, rozestupy), by del Valová ráda přidala ještě vyhýbání se uzavřeným prostorám, co nejvíce to jde. Přenos vzduchem (pomocí aerosolu) totiž začíná podle del Valové v rámci šíření epidemie nabývat na důležitosti a přibývá pro to stále více a více důkazů.