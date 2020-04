Slovensko bude restrikce uvolňovat od středy

„Další fáze budou následovat podle toho, jak zvládneme tu první zkoušku,“ upozornil Matovič. „Pokud nebudeme mít nárůst nových případů nebo to bude v únosné míře a situaci zvládáme, přejdeme do dalších fází, ideálně ve dvoutýdenních cyklech,“ dodal premiér.

Ve třetí fázi od 20. května by se měly otevřít obchody a služby v prodejnách do 1000 metrů čtverečních, veřejné stravování na terasách, masáže, muzea, galerie, knihovny a výstavní síně.

Slovensko zkrátí o hodinu časy nákupů pro důchodce. Od středy budou důchodci přednostně nakupovat od deváté do jedenácté hodiny. Dosud to bylo až do poledne. „Vyhrazené časy budou platit pouze v pracovní dny,“ upozornil Matovič. Premiér důrazně požádal důchodce, aby chodili do obchodů jen ve vyhrazeném čase v zájmu ochrany vlastního zdraví a života.