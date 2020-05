Slováci zkrotili vir i tvrdou státní karanténou

Slováci, kteří se vracejí do vlasti, musí stále bez výjimky absolvovat karanténu v zařízení, které jim určí stát. Řada těch, kteří podobnými zařízeními prošli, si pak stěžuje na neutěšené podmínky. Někteří v médiích líčili, že do poslední chvíle netušili, kam budou převezeni, a že navzdory nařízené izolaci byli s vícero lidmi převáženi i umisťováni na pokoj.

„Mohlo by se stát, že každému, kdo se chce dostat na Slovensko, by stačilo jet přes Česko a obešel by karanténu i testování,“ bojí se Matovič. Systém „mini Schengenu“ by mohl fungovat od léta a kromě Slovenska a Česka by mohl zahrnovat i Rakousko, řekl náměstek slovenského ministra zahraničí Martin Klus v rozhovoru pro HN televizi.