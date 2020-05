Slováci už můžou na pivo, kávu i do hotelu

Majitelé restaurací, barů, kaváren a cukráren mohli zatím otevřít pouze zahrádky a to za přísných bezpečnostních podmínek. „Bohužel, naše zahrádka není dost velká a stoly musí být od sebe dva metry, tak se jich tu vejde jen pět. Ale konečně se něco děje,“ pochvaloval si Karol, provozní cukrárny na Michalské ulici.

„Vychutnal jsem si ten pocit vypít si dobrou kávu po měsíci na zahrádce kavárny. Už mi to chybělo,“ přiznal Igor. „S posezením v restauraci nebo v kavárně ještě počkám. Zdá se mi, že to ještě není moc bezpečné,“ řekla Andrea.

Některé menší provozy však za současných podmínek neotevřely. „Máme moc malou zahrádku a při dodržování daných podmínek bychom tam mohli umístit maximálně tři stoly. Zisk by nám pak nepokryl náklady, tak počkáme na další uvolnění podmínek,“ uvedl Peter, majitel malé kavárny na Panské ulici.

Některé hotely však chtějí ještě počkat. „Za daných podmínek si nedokážeme představit vyplnit naší ekonomickou efektivitu,“ tvrdí Zuzana Semanová, ředitelka Hotelu Lomnica. Hotel má 67 pokojů a pokud by personál měl servírovat stravu přímo na pokojích, určitě by se to při stávajícím počtu zaměstnanců zvládnout nedalo.