Radši zkraťte dovolenou. Slováci dávají na červený seznam Chorvatsko, Francii i Španělsko

„Doporučujeme (dovolenkářům), aby se vrátili do 1. září. Poté se na ně bude vztahovat povinnost karantény,” řekl novinářům ministr zdravotnictví Marek Krajčí.

Krajčí zmínil, že dramaticky stoupají počty případů covidu-19 importované z Chorvatska: „Nebezpečné je to, že nám rostou případy dovezené z České republiky.”

Slovensko zároveň zkrátí dobu povinné karantény po návratu z rizikových zemí ze 14 na 10 dní. „Testovat se bude po pěti dnech po návratu na Slovensko. Pokud se nezajistí testování do deseti dní a nebudou mít žádné příznaky, karanténa se ukončí,“ uvedl Krajčí.

Zatímco Slováci řadí Chorvatsko a Francii do rizikových zemí, Češi tento krok zatím neudělali. Ač podle epidemiologů počet nakažených v Chorvatsku rychle roste, je v zemi mnoho Čechů, kterých by se rychlý návrat dotkl a není ani jisté, zda by pro ně stačily testovací kapacity. Čechům ovšem hrozí karanténa z Chorvatska od 7. září, hygienici a ministerstvo zahraničí o tom budou ještě rozhodovat.