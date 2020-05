Šíříte tu bacily, obořila se agresivní žena v obchodě na zdravotní sestru

„Nenavážím se do vás, jen se vás ptám proč?“ vysvětluje žena na nahrávce. Záhy je jasné, o co ženě jde. „Pořád šíříte bacily,“ oboří se na sestru žena za přihlížení nakupujících. Podle Simpsonové jí takto žena obvinila několikrát a uvedla, že sestru nahlásí jejímu nadřízenému.

Sestra se dočkala zastání alespoň od uživatelů na sociálních sítích. „Hloupá ženská se chtěla jen do někoho navézt a zkusit tě šikanovat. Kdybys to nebyla ty, byl by to někdo jiný. Nenech se tou nickou otrávit,” zněl jeden ze vzkazů.