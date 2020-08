S koronavirem se mohla setkat už čtvrtina Indů

Testy provedené laboratořemi společnosti Thyrocare v 600 indických městech v posledních sedmi týdnech prokázaly přítomnost protilátek na koronavirus u 26 procent lidí, což naznačuje, že tito pacienti se již s koronavirem setkali. V některých oblastech města Púna se protilátky proti SARS-CoV-2 objevily dokonce u 51,5 procenta a v Bombaji to je 27 procent.

„Je to mnohem vyšší číslo, než jaké jsme čekali. Přítomnost protilátek byla rovnoměrně rozprostřená ve všech věkových skupinách včetně dětí,” sdělil Reuters zakladatel a ředitel společnosti Thyrocare. Pokud bude tento trend pokračovat, do konce letošního roku by mohlo protilátky získat 40 procent indické populace.