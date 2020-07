Roušky rozdělily Beskydy. Lidé z toho mají legraci

„Jsme tady samozřejmě v konkurenční nevýhodě. Když zákazníci zjistí, že si u nás musí nasadit roušku a ve vedlejší restauraci ne, tak prostě jdou ke konkurenci. Už jen z principu, protože v podmínkách Pusteven je to nařízení skutečně absurdní,“ řekl Právu číšník restaurace na horní stanici lanovky, která se nachází na samotném okraji katastru Trojanovic, což je ještě Moravskoslezský kraj.

„Ale abychom za každým běhali, že aby si u vchodu nasadil roušku a sundal si ji až u jídla, to bychom nedělali nic jiného. Někteří lidé si z toho dělají legraci a nikdo se jim nemůže divit,“ dodal další číšník.

„Naši hosté to berou tak, že žijeme v Kocourkově. Provozujeme dvě chaty, které jsou od sebe vzdáleny několik kilometrů. Hotel Figura je v Moravskoslezském kraji, chata Švýcárna v kraji Olomouckém. Ale změny přicházejí tak často, že lidé tu roušky stejně nosí v pohotovosti. Takže dá se říct, že je jim to jedno,“ řekla provozní hotelu Figura Šárka Adamčíková.

„Vysílač s hotelem se nachází v Moravskoslezském kraji, ale našli se lidé, co se s námi hádali, že je to v Olomouckém a že roušku mít nemusí. Naštěstí z toho nikdo nedělal velkou vědu a brali jsme to s humorem,“ dodal provozní Hotelu Praděd Tomáš Hrazdil.