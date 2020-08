Roušky jsou na Letní filmové škole problém, lidé si je sundávají

„Nedodržování rozestupů (ve frontách na film), natož roušek. Dost lituji, že jsem na filmovku vůbec letos přijela,“ popsala další z návštěvnic na Facebooku Letní filmové školy. Roušku si na sobě nechává při projekcích například Marek z Brna. „Nevadí mi to, jsem zvyklý, že bylo třeba nosit roušky, jsem na to připravený,“ sdělil ČTK.

Jeden z diváků filmovky na sociální síti Facebook uvádí v souvislosti s obavami z koronavirové nákazy pravděpodobnou možnost, že by seděl vedle nakaženého člověka. „Hygienická stanice mi řekla, že dvouhodinový kontakt v uzavřené místnosti (prostě jedna projekce) by byl s vysokou pravděpodobností vyhodnocen jako rizikový a všichni dohledatelní účastníci by byli posláni do karantény,“ uvedl Petr A.