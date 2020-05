Rakušané otevírají velká nákupní centra

Na veřejnosti je ale nadále nutné dodržovat alespoň metrové odstupy. V uzavřených prostorech jako ve veřejné dopravě nebo obchodech musí mít lidé zakrytá ústa a nos. Neplatí to ale pro školy a univerzity, které se budou během května také postupně otvírat. Bez roušek mohou být také děti do šesti let nebo lidé, kterým by zakrytí dýchacích cest mohlo způsobit potíže.

Německo, které je na tom z hlediska zasažení koronavirem hůře než alpská republika, je ale zatím v otázce cest do zahraničí zdrženlivé. Podle kancléřky Angely Merkelové je na přemýšlení o letní dovolené v zahraničí zatím příliš brzy.

„Jsou to těžká rozhodnutí, těžké zvažování. Není to nic automatického, stále musíme sledovat celkovou situaci,“ řekla Merkelová po čtvrtečním jednání se šéfy zemských vlád. Dodala, že je třeba udělat vše pro to, aby Německo šlo krok za krokem dopředu a nevrátilo se do horší fáze epidemie.