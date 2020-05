Rakousko chystá další uvolnění. Hospody nebudou muset zavírat v jedenáct

Kancléř apeloval na obyvatele, aby byli zodpovědní, protože virus by se mohl opět začít šířit. Pokud se situace zhoršila, muselo by se opět sáhnout k omezujícím opatřením. Podle Kurze by měla stále platit základní pravidla: „Kdykoli je to možné, dodržujeme vzdálenost jednoho metru a nepotřásejme si rukama a odpusťme si všechny další zdravící rituály. A samozřejmě je nutné nosit roušky všude tam, kde nejsme schopni dodržet odstup a v prostoru se nachází více lidí,“ řekl kancléř.