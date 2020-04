Raději neotvírat, radí ředitelé škol

Školy jsou od 11. března zavřené. První stupeň základních škol by se měl otevřít 25. května. Kolektivy by se měly rozdělit do skupin maximálně po 15 dětech. Do škol by neměli chodit děti ani učitelé, kteří nesplňují kritéria rizikovosti. Nejčastěji školy předpokládají, že by do skupin mohla nastoupit asi polovina žáků.