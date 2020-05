Prymula: Zrušili jsme kolektivní zodpovědnost, bude to na každém z nás

Epidemiolog Rastislav Maďar apeloval na občany, aby se i nadále chovali odpovědně. To, že se některé akce povolují a obchody otevírají, neznamená, že by je ohrožené skupiny měly nutně navštěvovat. Lidé by podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly měli přijmout osobní odpovědnost.