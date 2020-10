Proč zavřely školy? Jsou prvními z věcí, které můžeme efektivně ovlivnit, tvrdí Prymula

Nakažení učitelé mohou podle něj spadat do obou skupin. „Jsou to spojené nádoby, pokud jsem učitelem ve škole a nakazím se, je to jeden problém. Pak může učitel nakazit žáka. Je to skupina dvaceti dvaceti pěti lidí, co mohou nákazu šířit dál. V řadě zemí jsou právě školy kritickým místem. Snažíme se dělat, aby se děti co nejdříve vrátily, ale při těchto číslech to možné není,“ řekl ministr.