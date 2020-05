Přehledně: Pravidla pro cestování do okolních zemí a kdy to půjde do Chorvatska

Povolení ke vstupu na území Spolkové republiky z Česka a dalších zemí mají jen ti, kdo do Německa cestují domů (mají tam bydliště), za rodinou nebo za neodkladnou pracovní či rodinnou záležitostí. Do SRN tak prozatím není možné vyjíždět na dovolenou nebo na nákupy.

Co přesně lze považovat za neodkladnou pracovní záležitost, je možné najít na stránkách českého ministerstva zahraničí nebo stránkách německého velvyslanectví v Česku. Obecně jde o plnění smluvních závazků pro pracovníky v zemědělství, dělnických pracích nebo ve zdravotnictví. Vstup do Německa je povolen také těm, kdo přes Spolkovou zemi cestují do své vlasti (tranzit do třetí země).