Předčasně narozené dvoudenní dítě podlehlo v JAR koronaviru

„Chtěli bychom projevit soustrast matce dítěte a vzdát poctu porodníkům, sestřičkám i všem ostatním, kteří se starali o novorozence až do konce,” dodal.

Koronavirová situace v Jihoafrické republice není zrovna optimistická. Země zatím zaznamenala něco přes 18 000 nakažených a 339 osob již nákaze covid-19 podlehlo, z toho 27 za posledních 24 hodin. To by vzhledem k velikosti země ještě nebylo tak hrozivé číslo, ale nejnovější model napovídá tomu, že pokud se něco dramaticky nezmění, mohlo by v JAR během následujících několika měsíců zemřít na covid-19 až 40 000 lidí.