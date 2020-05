Před třemi týdny Dušek varoval. Je to už historie, říká dnes

Duškova slova byla určena pouze poslancům, členům výboru. Nahrávka z jednání byla přesto zveřejněna na internetu. Z ní je zřejmé, že Dušek mluvil k poslancům velmi otevřeně a jeho náhled na koronavirovou pandemii se nesl spíš v pesimistickém duchu.

„Mám strach a z vás strach necítím. Je pravda, že se máme bát toho, co zůstalo v lese, před tím nemáme kam zdrhnout. A je pravda, že nemůžeme žít ve vězení 10 let. A je pravda, že nemůžeme zemi poslat do pravěku ekonomicky,“ řekl Dušek 21. dubna poslancům.

Koronavirus je podle něj extrémně nakažlivý, například se spalničkami se nedá srovnat.

„Mám strašný strach z toho, co se stane, protože my nevíme, co tam venku v přírodě zůstalo jako nálož,“ řekl také.

Vláda už od 25. května povolí akce pro stovky lidí, lidé na veřejnosti nebudou muset nosit roušky a otevřou se obchodní centra. Dušek tehdy před rychlým rozvolňováním varoval.

„Když by se to od 1. 9. rozvolnilo tak, že by nastal úplně volný pohyb jako za normální populace - a předtím by už probíhal přípravný pohyb, třeba moje oblíbené metalové koncerty, a virus by se mohl dostat na reprodukční číslo 2,8 - za tři měsíce zvládne projít přes šest milionů lidí,“ řekl Dušek.

Podle jeho tehdejších slov by se ČR mohla dostat do stavu, kdy by měla osm tisíc lidí na umělé plicní ventilaci denně.

Od té doby proběhl například projekt plošného testování, který prokázal, že „promořenost“ populace koronavirem je velmi malá, fakticky se jedná o promile pozitivně testovaných. Denní podíl nově pozitivních záchytů ovšem ustavičně klesá a několik dní se drží pod jedním procentem: na sto otestovaných lidí připadá méně než jeden pozitivní.

Dušek Právu řekl, že za svými slovy z konce dubna si stojí, nechce se k nim ale vracet. „Proběhla normální diskuze, a pokud někdo měl potřebu diskuzi zveřejňovat, je to jeho věc. Jsou to slova historická, která dnes už nemají žádnou relevanci,“ uvedl šéf ÚZIS.