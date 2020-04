Pratelné ubrousky používané jako toaletní papír jsou v Británii žhavým zbožím

Rodinné balení obsahuje 25 kusů znovupoužitelných toaletních ubrousků vyrobených z bavlněné froté tkaniny nebo flanelu. K tomu zákazník obdrží dvě krabičky; jednu na čisté a druhou na použité ubrousky, do které napustí vodu a přidá éterické oleje, aby se tak zabránilo šíření zápachu.

„Jsou skvělé, protože je jen vyperete a znovu použijete. Nemusíte si dělat starosti s tím, že musíte znovu do obchodu, abyste doplnili zásobu toaletního papíru,“ vysvětluje Helen Rankinová, zakladatelka firmy specializující se právě na látkové toaletní ubrousky. Zároveň dodala, že poptávka po jejích výrobcích se v posledních týdnech výrazně zvýšila.

„Prodeje nám stouply dvojnásobně oproti předchozímu měsíci," řekl v prvním březnovém týdnu Jason Ojalvo, šéf společnosti Tushy, která se na prodej zařízení specializuje. „Dva dny nato byly oproti obvyklému stavu (prodeje) třínásobné a náhle byly desetinásobné oproti normálu. O několik dní později to dosáhlo vrcholu s denními prodeji v hodnotě milionu dolarů (24,4 milionu korun),” dodal.

Klasické klozety už nejsou in, vsaďte na modernější varianty

Klasické klozety už nejsou in, vsaďte na modernější varianty Tipy a trendy

Větší využívání bidetů by mohlo mít příznivý vliv na životní prostředí. Pokud by se Američané vzdali toaletního papíru úplně, mohlo by se každý rok pokácet o 15 milionů stromů méně. Využívání bidetu také překvapivě šetří vodu. Podle serveru Scientific American je k výrobě jedné role toaletního papíru potřeba 140 litrů vody, některé bidety přitom na jedno spláchnutí spotřebují jen asi tři litry, tedy 46krát méně.