Polní nemocnice v Letňanech bude určena pro doléčení pacientů

Výstavbu nemocnice mají na starosti vojáci, od víkendu do hal letňanského výstaviště dovezli asi 280 tun vybavení. Hlavní konvoj z Hradce Králové přijel v pondělí, v úterý podle Dvořákové bylo do Letňan dopraveno devět dalších kontejnerů. Zbývajících asi 60 tun materiálu bude přivezeno do pátku. Vše by mělo být připraveno do nedělního odpoledne.