Podle dat lockdown přijít musí. Čím dříve, tím lépe, tvrdí datový vědec

Vezme se dlouhodobý průměr úmrtnosti třeba za pět let a o kolik vzroste celkový počet úmrtí v měsících epidemie. Třeba v New Yorku běžně umírá tisíc lidí denně a v té době umíralo šest tisíc lidí denně. To se nedá ničím jiným vysvětlit, než buď covidem, nebo v sekundárním důsledku přetížením systému. Ve výsledku je to skoro jedno, jestli je to způsobeno covidem, nebo sekundárními efekty. Důležité je, že to jsou lidi, kteří by běžně nezemřeli, ale kteří zemřou.