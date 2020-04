Plošné testování končí dříve, poptávka je už jen po mladších ročnících

V Litoměřicích chyběli lékařům pouze zájemci ve věkové skupině 18-39 let, kteří mají možnost dorazit do úterních 13 hodin. Následně bude provoz testovacího stanu ukončen.

V Olomouc, Litovli a Uničově skončí testování v pátek. Lidé, kteří si udělali rezervaci na sobotu, mohou přijít kterýkoliv den. Bez rezervace mohou lidé dorazit do Olomouce, a to pouze v případě, že patří do věkové skupiny 18-39 let.