Odmítači plošného testování na Slovensku půjdou rovnou na 10 dní do karantény

Každý, kdo se plošného testování zúčastní, obdrží potvrzení. „Pokud se při kontrole na ulici neprokáže tímto potvrzením, může přijít pokuta,” uvedl Matovič. „Pokud je někdo doma na home office nebo důchodce, který nikam nechodí, test mít nemusí,” dodal předseda vlády. Testovat se nemusí také děti do deseti let.

Slovenská vláda pověřila organizací plošného testování armádu, která ve spolupráci s místními samosprávami zřídí 5000 odběrových míst po celé zemi. Hlavní část testování proběhne od 30. října do 1. listopadu a od 6. do 8. listopadu. Osoba po příchodu na odběrné místo vyplní několik formulářů a podrobí se vyšetření z nosohltanu. Poté se přesune do předem určeného prostoru, kde počká 15 až 20 minut na výsledek testu. V případě pozitivního nálezu bude muset být osoba deset dnů v domácí karanténě.