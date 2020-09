Plazma od vyléčených pomohla už stovce pacientů

„Plazma je bezpečná a pacienti na ni reagují dobře. Zatím nemáme data, abychom úspěšnost léčby hodnotili. Ale myslíme si, že to pomáhá. Utvrzuje nás v tom i americká studie z Mayo kliniky v Minnesotě,“ řekl Právu šéf infekčního oddělení ÚVN Michal Holub. V Minnesotě plazmu lékaři podali zhruba 71 tisícům pacientů.

„Podle předběžné analýzy to vypadá, že pokud se plazma podá včas, nejlépe první tři dny trvání choroby, a pokud má dostatečnou koncentraci protilátek, tak je docela účinná,“ řekl Právu Holub.

Plazmu používají i v olomoucké fakultní nemocnici, zde ji dostali tři nemocní, a také v Thomayerově nemocnici v Praze, kde ji podali šesti pacientům. „Dosud nebyly zaznamenány žádné nežádoucí účinky v souvislosti s podáním plazmy. Význam by mohlo mít zejména včasné podání plazmy, tj. do tří dnů od přijetí pacienta do nemocnice,“ sdělil Právu mluvčí Thomayerovy nemocnice Petr Sulek.