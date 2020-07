Plaga: 1. září nastoupí do škol celé třídy, nebudou se dělit

„Není v plánu ani v žádném ze scénářů, že by se dělily třídy. Od 1. září se vracejí do škol všichni žáci ve standardních třídách,“ řekl Plaga. Podle něj ale zůstanou hygienické standardy na stejné úrovni jako na konci minulého školního roku. Zmínil například pravidelné dezinfekce rukou, ale i větrání prostor, které je podle studií účinné a je třeba na něj dbát v ještě vyšší míře.

Kompletní seznam pokynů a manuály by měly školy dostat v týdnu od 17. srpna. Doporučení se budou týkat mimoškolních akcí, tedy škol v přírodě, družin či kroužků.

„Opatření ve školách budou korespondovat se semaforem ministerstva zdravotnictví, kde jsou čtyři různé režimy. Dá se předpokládat, že pokud budou v rámci semaforových opatření doporučeny roušky ve společných prostorách, tak to bude platit i pro školy. A pokud v průběhu podzimu nastane povinnost nosit roušky v celé české společnosti, školy nebudou výjimkou,“ dodal Plaga.

Zdůraznil, že zavádění protiepidemických opatření bude záviset na vyhodnocování krajských hygienických stanic. „Ale zvýšená hygienická opatření i požadavky na provoz jídelny mají směřovat k tomu, aby nebylo nutné vypínat celé školy, ale aby to dopadlo na jednu třídu nebo na co nejmenší počet dětí,“ dodal ministr. „Asi nebude nutné kvůli jednomu nakaženému studentovi zavírat celou školu, stačí, když třída půjde do karantény,“ řekl už minulý týden Vojtěch.