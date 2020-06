Peková: Druhá vlna nebude, za půl roku covid zmizí

Přijde epidemiology avizovaná druhá vlna šíření koronaviru na podzim?

Domnívám se, že žádná druhá vlna nebude. Plošně mezi lidmi už se to šířit nebude. Tady jsme to vyčistili. Nabádám pouze k obezřetnosti před lokálními náhodnými výskyty, především po návratu z ciziny, kde epidemiologická situace není ještě vyřešená. Navíc tady u nás se nakonec, z dnešního pohledu, nedá mluvit ani o první vlně šíření koronaviru. Vlna je něco, co člověka, populaci, smete. A nic takového se vlastně v epidemiologickém slova smyslu v Česku nestalo.

Co se stane, když vir někdo přiveze ze zahraničí? Nespustí to lavinu šíření?

Může se stát, že si covid-19 někdo přiveze ze zahraničí. A jak se všichni obávají, může jít i o případ s bezpříznakovým průběhem. Jenomže i u těch lidí, kdy neměl covid-19 žádné přímé projevy, vždy nakažení říkali, že se cítili tak nějak divně. Takže prosím a apeluji na Čechy, kteří se vrátí ze zahraničí a budou si připadat i jen trochu divně. Ať pracují s tím, že to může být covid-19, a jako první ho vyloučí. Nebudou-li chtít investovat do testu, ať se schovají doma. Ale ať jsou zodpovědní. Ovšem i kdyby to lidé zase přivezli, všichni jsme na značkách, připraveni okamžitě zasáhnout, hygiena, laboratoře, nemocnice.

Myslím, že se lidé už opravdu mohou uklidnit. Jen ať jsou opatrní při cestách mimo republiku.

Apeluji na Čechy, kteří se vrátí ze zahraničí a budou si připadat i jen trochu divně. Ať pracují s tím, že to může být covid-19.

Řekla byste, že koronavirová pandemie je definitivně za námi?

Například naše laboratoř už měsíc neměla jediný pozitivní záchyt. Celkově jsme vyšetřili přes pět tisíc vzorků a já věřím tomu, co mi projde pod rukama. Jediný pozitivní případ ve fakultní nemocnici před týdnem byl cizinec.

Myslím si, že jsme z toho venku. A za pár měsíců bude i celý svět. U nás je to pryč. My tady jsme to vyčistili. Přímo okolo nás, například ve středních Čechách a jižních, je to už čisté. Domnívám se, že mohou vznikat ještě takové ty mikro ohýnky, jako je Karviná, kde se to ještě rozběhne. Ale šíření v Karviné a v Dole Darkov je dle mého názoru import z Polska.

Domníváte se, že nemoc covid-19 zcela zmizí?

Myslím, že opravdu zmizí, troufnu si odhadnout do Vánoc. Nechová se to jako sezonní respirační onemocnění. Prožene se populací a nazdar. Takže odhaduji maximálně ještě šest měsíců a bude to úplně pryč. Nasvědčuje tomu řada studií, publikací a závěrů, které bedlivě po celou dobu sleduji, a ke zcela stejným závěrům jako já došli teď aktuálně v časopise Nature, Bundeswehr.

Odhaduji maximálně ještě šest měsíců a bude to úplně pryč.

Popisují vlastnosti viru, jeho původ, replikační kapacitu. Označují covid-19 za sestru SARS. Já mu vždy říkala brácha. Chová se stejně jako SARS a MERS a vše nasvědčuje tomu, že řekněme domete epidemiologicky populace, kde se to nevyskytlo, a zmizí. Já v to věřím a vlastně v posledních dnech s tím i už, dá se říct, počítám.

Zvládli Češi pandemii? Jak hodnotíte kroky státu a obyčejných lidí?

Stála při nás svatá prostota. Česko i Slovensko si mohou pogratulovat, jak to zvládly. Můžeme se z této epizody poučit, máme zkušenost, ale na druhou stranu myslím, že s covidem-19 už nemusíme nadále počítat. Nevěřím, že by se vir zreaktivoval z negativní populace. Jsem optimista.

A co zvířata? Nemohl by se nový typ koronaviru vrátit přes ně?