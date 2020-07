Opatrně s rozvolňováním, to nejhorší teprve přijde, varuje WHO

Mnohé státy rozvolňují opatření proti koronaviru, aniž by zavedly robustní testovací a sledovací systémy. Uvedl to šéf WHO Tedros Ghebreyesus na virtuální tiskové konferenci ze sídla organizace v Ženevě. A varoval, že zatímco státy řeší upouštění od jednotlivých opatření, globálně se šíření viru zrychluje. „To nejhorší ještě přijde,“ apeluje.