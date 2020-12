Opatření se zpřísní od 25. prosince, navrhne Blatný

O přechodu do pátého stupně v rámci protiepidemického systému PES rozhodne vláda definitivně ve středu. Pokud by tomu ale čísla stále odpovídala, přejde Česko do tohoto horšího stupně k 25. prosinci. Po pondělním jednání vlády to sdělil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Výjimky už by nebyly a zavřely by všechny obchody a služby s výjimkou těch, co prodávají základní potřeby.