ON-LINE: V ČR poklesl počet nových případů pod 2000

Nejvýrazněji je nyní nemocí zasažené Uherskohradišťsko s 251 případy na 100 000 obyvatel za poslední týden. Na Pelhřimovsku je nyní zhruba 223 a na Benešovsku 217 nakažených na 100 000 obyvatel za posledních sedm dní. 5:58 - New York opět zavede nošení roušek, oznámil starosta Bill Blasio poté, co se ukázalo, že počet pozitivních výsledků u testů na covid-19 po několika týdnech opět překročil hranicí tří procent. Pokud někdo bude bez roušky, policisté mu ji nabídnou. Odmítne-li ji, dostane neupřesněnou pokutu.

5:55 - Děti do deseti let nyní tvoří deset procent nakažených v USA. V dubnu to byla jen dvě procenta, uvedla Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) Teenageři představují více než pětinu nakažených Většina případů však má u dětí a teenagerů mírný průběh a obětí je málo