V Českém Krumlově se nakazili klienti sociální služby

23:33 - Končíme středeční on-line reportáž. Děkujeme za pozornost

23:30 - Hospodářský pokles a úbytek pracovních míst vlivem koronaviru budou horší než během recese v roce 2008. Ve videozprávě to uvedl generální ředitel Světové obchodní organizace (WTO) Roberto Azevedo.

22:58 - Ze 422 na 465 mrtvých narostla od úterý bilance nemoci Covid-19 v Británii. V úterý byl přírustek obětí 89, číslo za středu je tedy nižší. Aktuální počty nakažených zatím nejsou k dispozici. V úterý jich bylo 8077. Kvůli obavám ze šíření infekce byla v podvečer přerušena schůze britského parlamentu.

22:19 - V Českém Krumlově má Covid-19 sedm klientů sociální služby a tři členové personálu. V nemocnici jsou dva klienti. Jihočeský kraj má 16 nových nemocných.

22:17 - Finská vláda rozhodla, že od pátku zavede třítýdenní blokádu provincie Uusimaa okolo Helsinek, odkud se šíří koronavirus do ostatních částí země. Chce lidem zabránit, aby tam i odtamtud cestovali, napsala agentura Reuters.

V provincii Uusimaa více než 30 procent obyvatel Finska. Do tohoto regionu se nově bude moci jezdit jedině za prací.

21:28 - Ve věku 84 let zemřel kontroverzní rumunský spisovatel a někdejší disident Paul Goma, u něhož byl odhalen koronavirus. Informovala o tom agentura DPA. Goma se stal mezinárodně známým v roce 1977, když v otevřeném dopise vyjádřil solidaritu s československým protestním hnutím Charta 77.

21:16 - Jeden z pacientů v domažlické nemocnici byl pozitivně testován na koronavirus. Do nemocncie byl přijat s jinými problémy. Nemocnice zatím nepřijímá nové pacienty. Hygienici do čtvrtka rozhodnou, zda nemocnici zavřou.

21:10 - Desátou obětí koronaviru v Maďarsku je 37letý zástupce velvyslance Velké Británie v Budapešti Steven Dick. Agentuře MTI to ve středu potvrdilo velvyslanectví Velké Británie.

20:16 - V Lotyšsku se koronavirem nakazil voják praporu Severoatlantické aliance, v němž slouží i čeští vojáci. Informovala o tom dnes agentura DPA, podle níž lotyšské úřady nesdělily národnost infikovaného. Voják má mírné příznaky nemoci COVID-19. První oběť infekce dnes hlásí Estonsko.

BEZ KOMENTÁŘE: Prodejny zavádí nadstandardní hygienická opatření. Jedním z nich je například plexisklo u pokladen Video: Novinky

20:01 - Ve francouzských nemocnicích zemřelo už 1331 pacientů s COVID-19, za den bilance stoupla o 231. Na 2827 se zvýšil počet nemocných v kritickém stavu.

19:57 - Počet nakažených koronavirem v USA překročil hranici 60 000 tisíc, vyplývá z dat Univerzity Johnse Hopkinse. Nákaze tam podlehlo již 827 lidí.

19:45 - Šéf WHO vyzval státy, aby karanténu využily k útoku na koronavirus, a to rozšířeným testováním a vyhledáním všech, kteří mohou být nakaženi.

19:40 - Šéf krizového štábu Roman Prymula se omluvil za to, že ministerstvo až dnes informovalo o zpřísnění volného pohybu. Žádat o kompenzace podle něj nepůjde.

19:19 - Ve světě už zemřelo přes 20 tisíc lidí, kteří se nakazili koronavirem, uvádí Univerzita Johnse Hopkinse. Většina obětí byla ohlášena za poslední týden.



18:42 - Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) v České televizi uvedl, že se zatím ukazuje, že opatření fungují, ale je třeba je dodržovat a omezit sociální kontakt.

18:12 - Nemocnice Na Homolce a Fakultní nemocnice v Motole testují na příjmu všechny pacienty na COVID-19. Před výsledkem nesmí kromě urgentních na operace.

18:11 - Na pendlery pracující ve zdravotnictví, sociálních službách a v záchranných složkách se nevztahují přísnější pravidla, která začnou platit ve čtvrtek.

17:48 - V Česku je 1654 lidí nakažených novým koronavirem. Za dnešek přibylo 157 lidí. Deset lidí se dosud z nemoci COVID-19 vyléčilo, celkem šest pacientů zemřelo.

Dnešním dnem je nárůst o 157 nových pacientů, kteří se nakazili koronavirem. Celkový počet nakažených je aktuálně 1654. Dnes bohužel nákaze podlehli 3 lidé. Je mi to velmi líto a prosím všechny, aby dodržovali veškerá opatření a zejména nenavštěvovali příbuzné v seniorském věku. — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) March 25, 2020

17:06 - Ani druhý test nepotvrdil koronavirus u německé kancléřky Angely Merkelové, další test podstoupí příští týden. Kancléřka byla před týdnem u infikovaného lékaře.

17:01 - Výrobu omezuje i výrobce automobilových dílů Brano. Z 2400 zaměstnanců skupiny 2100 bude doma. Skupina očekává propad tržeb asi o 1,5 miliardy korun.

16:35 - U personálu v prodejně potravin U Sládků v Uherském Brodě na Uherskohradišťsku byla potvrzena nákaza novým typem koronaviru. Nejde však o člověka s cestovatelskou anamnézou, s největší pravděpodobností onemocněl z kontaktu s někým nakaženým. Zákazníci obchodu, kteří mají zdravotní potíže, mají kontaktovat hygieniky. Obchod je zavřený.

16:09 - Speciální let z Vietnamu odpoledne přivezl do Prahy 204 Čechů a 82 občanů dalších 11 zemí Evropské unie. Byl to první repatriační let v době koronavirové pandemie, který byl koordinován na celoevropské úrovni, řekl novinářům ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Letadlo dovezlo do Česka také tisíce látkových roušek, které zemi darovalo vietnamské ministerstvo veřejné bezpečnosti. Diplomacie se zároveň dohodla na nákupu půl milionu jednorázových roušek ve Vietnamu.

15:31 - V prvním týdnu omezení pohybu osob kvůli šíření viru se stalo v ČR 1002 dopravních nehod, meziročně o půlku méně. Smrtelných nehod ale příliš neubylo.

15:03 - Nejlidnatější německá spolková země Severní Porýní-Vestfálsko přeruší výkon trestu zhruba 1000 vězňů, aby se připravila na možné šíření koronaviru ve zdejších věznicích. Celkem je v Severním Porýní-Vestfálsku na 16 000 cel.

14:42 - Elektronická evidence tržeb se pozastaví po dobou nouzového stavu a dalších tří měsíců. Návrh vlády schválil Senát. Tento krok souvisí s vládními opatřeními proti šíření nového typu koronaviru.

14:14 - Thajská vláda ve středu oznámila zákaz vstupu do země pro všechny cizince kvůli obavám z šíření koronaviru. Výjimkou budou obyvatelé jiných zemí, kteří mají pracovní povolení vydané thajskými úřady. Opatření vejde v platnost ve středu o půlnoci místního času (18:00 SEČ).

13:10 - Na příznaky nemoci způsobené koronavirem si ve Francii stěžuje stále více členů komisí, které dohlížely na první kolo komunáních voleb. Francouzi 15. března vybírali nové vedení více než 35 tisíc měst a obcí a to navzdory obavám, že by se lidé při hlasování mohli nakazit koronavirem. Druhé kolo místních voleb, které se mělo původně konat 22. března, bylo nakonec odloženo.

12:30 - Evropská unie dokáže v koronavirové krizi tradičními dodavatelskými kanály pokrýt jen asi deset procent poptávky po ochranných zdravotnických pomůckách a po zařízeních typu ventilátorů. Vyplývá to z interního dokumentu Evropské komise.

11:42 - Britský následník trůnu princ Charles se nakazil novým typem koronaviru SARS-CoV-2.

11:38 - Ve Španělsku zemřelo už 3434 nakažených koronavirem, což je více než v Číně, uvedl deník El País. Počet potvrzených případů vzrostl na 47 610.



11:25 - Nemocnice na Bulovce oznámila, že zemřel čtvrtý člověk s COVID-19. Šlo o 83letého muže, který trpěl i dalšími zdravotními obtížemi.

11:10 - Mezinárodní pražský maraton se 3. května nepoběží, oznámili na Facebooku pořadatelé. Důvodem je šíření koronaviru. Hledá se nový termín. Měl by být na podzim.

10:53 - V Íránu je přes 27 tisíc případů nákazy koronavirem, zemřelo tam více než 2000 lidí. V případě nakažených jde o denní nárůst o více než 2200 lidí

10:18 - V Turecku stoupl v úterý počet nakažených o 343 na 1872. Počet obětí vzrostl o sedm na 44.

10:16 - V Polsku v noci na středu zemřeli dva další pacienti nakažení koronavirem a celkově této infekci v zemi dosud podlehlo 12 lidí. V zemi je 927 nakažených osob koronavirem SARS-CoV-2.

9:50 - Slovensko zaznamenalo 12 nových případů koronaviru. Celkem je tak v zemi 216 potvrzených případů, sdělil premiér Igor Matovič.

BEZ KOMENTÁŘE: Ulice Jeruzaléma se vylidnily Video: AP

9:43 - Do České republiky se v noci vrátily desítky občanů, kteří uvízli na Asii a v zemích Latinské Ameriky. Z Filipín letadlo přepravilo 88 lidí, dalších 169 jich přiletělo z Hondurasu a Mexika. Další lety jsou na cestě. Návrat organizuje ministerstvo zahraničí.

Stejně tak se už dnes probudí doma 169 Čechů, kteří uvízli bez jakéhokoliv spojení na ostrově Roatán v Hondurasu 🇭🇳. Na trase je doplnili senioři, rodiny s malými dětmi či nemocní z Mexika 🇲🇽. Aktu: Na cestě je ✈️ z Dominik. rep. nebo třeba z Vietnamu, tedy dalších 300 Čechů ‼️ — Tomáš Petříček (@TPetricek) March 25, 2020

9:26 - V Rakousku stoupl počet potvrzených případů nákazy koronavirem na 5315. V nemocnici leží 219 pacientů, z nichž 26 je na jednotce intenzivní péče. Nákaze podlehlo 35 lidí.

9:24 - V Afghánistánu stoupl počet nakažených za den o 33 na 75. Země už ohlásila druhou oběť, nemoci podlehla žena v Herátu, který je centrem epidemie. Z rozšíření nemoci Covid-19 v Afghánistánu panují velké obavy, protože země zmítaná 19 let válkou nemá ústřední vládu a radikální hnutí Tálibán brání očkování. Nemoc by se mohla stát v zemi endemickou.

8:57 - Počet úmrtí na nákazu novým typem koronaviru v Maďarsku stoupl ve středu na deset. Celkem je v zemi 226 infikovaných a 21 lidí se z koronaviru vyléčilo.

8:53 - V České republice se doposud potvrdilo 1497 případů nákazy koronavirem. Otestováno bylo 22 600 lidí.

8:46 - Austrálie nepustí na své území pasažéry dvou výletních lodí, které kotví u Perthu na západním pobřeží. Na jedné z nich má příznaky koronaviru 25 lidí. Země se chce vyvarovat situace ze Sydney, kde vystoupilo bez zdravotní kontroly 2700 pasažérů výletní lodi Ruby Princess a virus se potvrdil později u 130 z nich.

8:42 - V jihovýchodní Asii je nejpostiženější Malajsie, která oznámila nárůst počtu nakažených o 172 na 1796. V zemi se nemoc rozšířila po velké islámské konferenci. Od minulého týdne je v zemi omezen pohyb občanů a hranice jsou uzavřeny. Opatření bude zřejmě prodlouženo o dva týdny do 14. dubna.

8:28 - Austrálie nařídila obyvatelům, aby se od sebe drželi na vzdálenost 1,5 metru a dodržovali všechna nařízení o tom, že se lidé nemají shromažďovat a zůstávat doma, jsou-li nemocní. Zvýšenou hrozbu před nemocí oznámil Nový Zéland, který vyzval obyvatele, aby zůstali doma nebo na místě, kde přespali, a byli v kontaktu pouze s lidmi ve stejném bytě. Zvýšená hrozba bude trvat několik týdnů.

7:53 - Na Tchaj-wanu stoupl počet nakažených o 19 na 235. Všechny nové případy jsou u lidí, kteří přicestovali do země z ciziny.

7:28 - Počet obětí Covid-19 překonal prasečí chřipku, které v letech 2009 až 2010 podlehlo 18 500 lidí. Vlny asijské chřipky z 50. a 60. let zabily miliony.

7:25 - Americký Senát se dohodl na podobě balíčku pro boj s Covid-19 a na pomoci ekonomice ve výši dvě miliardy.

BEZ KOMENTÁŘE: Jindy rušné ulice New Yorku osiřely Video: AP

7:12 - Německo má podle nové bilance více než 31 500 lidí nakažených koronavirem. Počet úmrtí se zvýšil z úterních 114 na 149, uvedl Institut Roberta Kocha.

6:12 - Italský výrobce pneumatik Pirelli se kvůli pandemii rozhodl, že upustí od projektu kalendáře na rok 2021. Místo toho věnuje 100 000 eur (2,77 milionu Kč) na "boj proti koronaviru a na jeho výzkum". V Itálii zemřelo na nemoc 6820, nakažených je skoro 70 000.

5:58 - Na pardubickém letišti přistál po půlnoci velkokapacitní letoun An-124 Ruslan se zdravotnickým materiálem z Číny určeným pro zvládání epidemie koronaviru. Vykládku Ruslanu organizuje armáda se stovkou vojáků a dvacítkou nákladních aut. Ochranné prostředky budou hned převezeny do centrálních skladů. Z čínského Šen-čenu letadlo odstartovalo v úterý ráno. Je to už jeho druhý let s pomocí.

Vojáci vykládají z letounu An-124 Ruslan zdravotnický materiál na ochranu proti koronaviru. Foto: Josef Vostárek, ČTK

5:45 - Pevninská Čína zaznamenala pokles nových případů koronaviru, z pondělních 78 na 47 v úterý, uvedl čínský zdravotnický úřad. Čísla se tak vrátila k těm z konce týdne. Opět jde o lidi, kteří přicestovali z ciziny. V Číně se nakazilo od propuknutí epidemie 81 218 lidí, z čehož 3281 zahynulo. Vyléčilo se jich 73 650. Oproti pondělku přibyli čtyři mrtví.

5:42 - Jižní Korea ohlásila 100 nových případů koronaviru. Jejich celkový počet tak stoupl na 9137. V Koreji se skoro deset dní drží čísla nově nakažených pod sto, v pondělí jich bylo 76. Počet obětí stoupl o šest na 126. Vyléčených je 3730.