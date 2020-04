V Česku zemřelo 186 lidí nakažených koronavirem

09:23 - Laboratoře v sobotu provedly 5563 testů. Je to nejméně za posledních pět dní. Od středy do pátku denní počet testů přesáhl vždy 8200. V sobotu tak sice klesl denní přírůstek nakažených, ale vzrostl podíl nových případů covid-19 na celkovém počtu testovaných. Dosáhl 1,89 procenta. V pátek byl tento podíl 1,41 procenta, ve čtvrtek pak 1,59 procenta. Od dnešní půlnoci zatím přibyly tři nové případy nákazy.

08:20 - Bývalý americký tenista Patrick McEnroe se vyléčil z nákazy koronavirem. Mladší bratr slavnějšího Johna to oznámil v sobotu a vyzdvihl testovací systém v New Yorku, kde si lidé mohou nechat odebrat vzorek, aniž vystoupí z auta.

07:54 - Srbsko zmírňuje restriktivní opatření proti šíření nákazy koronaviru. Lidé starší 65 let mohou opustit své domovy třikrát týdně na jednu hodinu. V následujících dnech by měly opět otevřít obchody a servisy. Země registruje 5994 potvrzených případů nákazy Sars-CoV-2, zemřelo 117 infikovaných.

04:45 - V sobotu začala osmihodinová celosvětová hudební show na podporu zdravotníků, kteří v první linii bojují proti koronaviru. Do projektu One World: Together at Home (Jeden svět: Společně doma) se postupně zapojí řada slavných zpěváků a hudebníků jako Lady Gaga, Alanis Morissetteová, Billie Eilish, Elton John, Paul McCartney, Stevie Wonder či Rolling Stones.