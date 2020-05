ON-LINE: USA navzdory řádění koronaviru uvolňují restrikce

06:25 - Letecká společnost Lufthansa chce od druhé poloviny června rozšířit síť destinací, kam její stroje zamíří, napsal server týdeníku Focus. Z Frankfurtu by se mělo létat do 20 míst, včetně Heraklionu na Krétě, Rhodosu, Dubrovníku, Fara, Benátek, Ibizy a do Malagy. Lufthansa plánuje rozšířit spojení na Mallorcu od poloviny června.