ON-LINE: Počet nakažených v ČR zase stoupá ke 200

5:57 – V České republice přibylo za pondělí 195 potvrzených případů nákazy koronaviremSARS-CoV-2. Celkem se infikovalo už 15 516 osob. Aktuálně nemocných je 3828, což je po revizi počtu nemocných nejvyšší číslo od 20. dubna. Jeden nakažený v pondělí zemřel, obětí je už 373, uvedlo po pondělní půlnoci ministerstvo zdravotnictví. V minulém týdnu postupně přírůstek nových případů nákazy koronavirem výrazně zrychloval, a to z pondělních 168 až na pátečních 279, což byl největší denní nárůst od 28. června. O víkendu počet novým případů klesl, protože se provádí méně testů. Podíl nově zaznamenaných případů nemoci na počtu testů ale vytrvale rostl od pondělních 2,9 procenta až na nedělních 6,74 procenta. Za bezpečný stav se považuje hodnota pod pět procent Nejvíce přibývalo za poslední týden nových případů covidu-19 za na Jihlavsku, kde bylo 54 případů nákazy na 100 000 obyvatel, a Prachaticku, kde jich bylo 51 případů na 100 000.

50:55 – Ve Spojených státech v pondělí zaznamenaly dalších více než 57 000 lidí nakažených koronavirem, přičemž zemřelo dalších 679 infikovaných, uvedla Univerzita Johnse Hopkinse. Agentura Reuters ale ve své statistice uvádí přes 61 000 nově nakažených. Podle ní Texas v pondělí jako čtvrtý americký stát překročil hranici 400 000 infikovaných od začátku pandemie. Kalifornie pak překonala v počtu zemřelých Massachusetts a zařadila se na třetí místo, když za poslední den ohlásila dalších 91 obětí, čímž se jejich celkový počet v tomto státu zvýšil na 8543. Nejvíce zemřelých eviduje stále New York, za ním se nachází New Jersey.

V USA se koronavirem nakazilo téměř 4,29 milionu lidí, obětí je přes 148 000. V posledních 12 dnech až do neděle denní počty nově prokázaných nálezů SARS-CoV-2 v USA přesahovaly 60 000. Na konci loňského týdne tam zemřelo čtyři dny za sebou přes 1000 lidí za 24 hodin.